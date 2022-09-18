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На стартовый стол Байконура установили ракету для запуска корабля «Циолковский»

На стартовый стол Байконура установили ракету «Союз-2.1а» для запуска «Циолковского»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «К. Э. Циолковский» («Союз МС-22») установлена на стартовый стол площадки № 31 («Восток») космодрома Байконур, пишет ТАСС.

Как уточнили эксперты, теперь предстоит свести фермы обслуживания. Потом стартуют работы по графику первого стартового дня.

Старт намечен на 16:54 мск 21 сентября. К Международной космической станции (МКС) отправятся космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, который станет третьим спецкором ТАСС в космосе, и астронавт НАСА Франциско Рубио. Космическая командировка должна продлиться 188 суток — до 28 марта.

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20 июня ракету-носитель «Союз-2.1а» доставили на космодром Байконур. Кроме того, прибыл головной обтекатель под пилотируемый «Союз МС-22».

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Марина Совина
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