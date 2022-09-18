Врач рассказал о вреде курения для спермы

Врач Валентин Шишкин пояснил, что курение портит качество спермы

Курение негативно сказывается на здоровье мужчин, в частности портит качество их спермы, рассказал семейный врач Валентин Шишкин. Изданию Ura.ru он пояснил, что у курящих родителей велик шанс родить ребенка с пороками развития.

Курение повреждает генетический материал, и чем больше человек курит, тем выше риск рождения детей с проблемным здоровьем, рассказал Шишкин. По его словам, курение воздействует на метаболизм клеток как яд, меняя их генетический код.

У мужчин-курильщиков страдает прежде всего сперма. Но для мужчин повреждение генетического материала обратимо, так как раз в три месяца весь объем сперматозоидов в организме обновляется, успокоил врач.

«Соответственно, если будущий отец бросает курить на этот период, а лучше на полгода, то это значительно снижает риски попадания дефектных, то есть отравленных сперматозоидов, в эякулят. И минимизирует риски развития пороков», — пояснил Шишкин.

У женщин-курильщиц складывается более серьезная ситуация. Количество половых клеток закладывается в женском организме еще в период развития плода. И всю жизнь женщина тратит изначально данное ей количество яйцеклеток. И, по словам врача, эти клетки могут накапливать яды, благодаря активному кровоснабжению яичников.

Шишкин убежден, что табакокурение ставит крест на будущем потомстве женщины с вредной привычкой. И чем больше она курит, тем более грубые дефекты развития ребенка могут быть, предупредил врач.

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