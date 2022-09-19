Российские автодилеры предупредили о скором банкротстве

АЕБ предупредила о скором банкротстве автодилеров из-за проблем с деталями

Если правительство не введет мораторий на взыскание неустоек из-за задержки ремонта автомобилей, то автодилерам и автоконцернам в скором времени придется столкнуться с процедурой банкротства. О таком сценарии предупредила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), пишет «Коммерсантъ».

В ответ на это обращение Минэкономразвития в начале сентября направило в Минпромторг и Роспотребнадзор предложение отложить на девять месяцев применение отдельных положений закона «О защите прав потребителей», чтобы участники рынка на фоне проблем с деталями не столкнулись с валом судебных исков в свой адрес.

В настоящее время на ремонт дилеру или автопроизводителю отводится 45 дней, после этого покупатель вправе расторгнуть договор купли-продажи, заменить товар или снизить цену. При этом каждый день отставания от графика ремонта начисляется пеня в размере 1 процента от стоимости товара (365 процентов в год). Таким образом, за год задержки при стоимости автомобиля 3,5 миллиона рублей полная сумма неустойки составит 6,4 миллиона. Аналогичные затраты производитель несет в случае, если автомобиль находился в ремонте более 30 дней в каждом гарантийном году.

Ситуация на рынке резко изменилась после ввода российских войск на Украину и последовавшего вслед за этим отказа автопроизводителей сотрудничать с российскими компаниями. В результате нужные для ремонта комплектующие приходится получать через третьи руки, и сделать это в установленные законом сроки часто физически невозможно.

Заместитель гендиректора по сервису «Авилона» Алексей Гуляев заметил, что сложных элементов, таких как электронные блоки или детали для кузовного ремонта, приходится ждать несколько месяцев. Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Зубарев добавил, что штрафами проблему не решить, а банкротство дилера приведет к тому, что потребитель останется один на один с неисправным автомобилем и без компенсации.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, выступают против моратория, поскольку считают, что продавцы будут им злоупотреблять. Представитель ведомства предположил, что, прикрываясь мораторием, дилеры будут затягивать любой ремонт.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов назвал автомобили Lada максимально адаптированным для российского рынка. По его мнению, продукция российского завода отвечает всем современным трендам по набору опций и комплектации.