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Глава «АвтоВАЗа» перечислил преимущества Lada

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: Lada является максимально адаптированным для России автомобилем

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов перечислил преимущества Lada, назвав ее максимально адаптированным для России автомобилем. Его слова приводит РИА Новости.

Он поделился тремя причинами пересесть на Lada. «Во-первых, Lada — это качественный и максимально адаптированный для России автомобиль, отвечающий по своим потребительским качествам (набору опций и комплектаций) всем современным трендам», — пояснил Соколов.

Второй причиной, по его мнению, служит легендарность автомобиля, производство которого осуществляется уже более полувека. «И, в-третьих, самое главное, это — автомобиль, который устремлен в будущее», — заявил Соколов. Он подчеркнул, что российский производитель не уступает китайским конкурентам. «АвтоВАЗ» и Lada ждет такое же уверенное будущее, как и ее большая история, не сомневается глава компании.

Ранее Соколов рассказал о способе покраски машин Lada. По его словам, процедура проводится с помощью современных технологий с использованием катафореза, что препятствует появлению ржавчины на автомобилях.

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Варвара Кузьмина
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