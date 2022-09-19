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В ДНР назвали наилучшую дату для референдума о вхождении в состав России

Глава ОП ДНР Кофман: референдум о вхождении в состав России лучше провести 4 ноября

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Председатель Общественной палаты Донецкой народной республики (ОП ДНР) Александр Кофман назвал наилучшую дату для проведения референдума о вхождении региона в состав России. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

По его мнению, лучшей датой для проведения соответствующего голосования будет 4 ноября.

При этом он предположил, что с учетом сложной ситуации с обстрелами со стороны Украины референдум займет не один день. «Учитывая сложности, на которые нас обрекла Украина, непрекращающиеся обстрелы и прочее, наверняка это голосование будет многодневным», — заявил Кофман.

Ранее стало известно, что ОП ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину с просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении ДНР в состав России. До этого с аналогичным обращением к главе Луганской народной республики (ЛНР) Леониду Пасечнику выступила ОП ЛНР.

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Алевтина Запольская
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