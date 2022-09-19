Улыбка и смех Байдена на похоронах Елизаветы II попали на видео

Президента США Джо Байдена застали улыбающимся на похоронах королевы Британии Елизаветы II

Президента США Джо Байдена застали улыбающимся во время церемонии похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Его диалог с одним из присутствующих должностных лиц, а также улыбка и смех попали на видео. Об этом сообщает агентство Reuters.

На видео запечатлено, как президент общается с одним из присутствующих в парадной военной форме на входе в Вестминстерское аббатство, в котором проходила поминальная служба. Рядом с ним также находилась его супруга Джилл Байден.

Ранее сообщалось, что тело покойного монарха вынесли из Вестминстерского дворца, где оно находилось со среды, 14 сентября. По традиции, сохранившейся со времен королевы Виктории, орудийный лафет с гробом катили 142 военных моряка.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет.