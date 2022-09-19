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В Финляндии открылась выставка работ Брэда Питта

Актер Брэд Питт представил свои работы на выставке в финском городе Тампере
Брэд Питт справа.

Брэд Питт справа.. Фото: Jussi Koivunen / AP

В Финляндии открылась выставка работ голливудского актера Брэда Питта. Об этом сообщается на сайте Художественного музея Сары Хилден.

Питт и музыкант Ник Кейв представили свои работы на экспозиции, открывшейся в финском городе Тампере. Посетители смогут увидеть скульптуры Питта, а также керамическую серию лидера группы Nick Cave and the Bad Seeds. Выставка будет работать до 15 января 2023 года.

В беседе с TMZ художница и дизайнер Дебран Трэ (DeBranne Treu) высказалась о творчестве Питта: «Сказать, что его работы великолепны — это ничего не сказать. Он настоящий художник, который творит из-за страсти и драйва. Его преданность своему делу вдохновляет».

В июне голливудский актер дал интервью GQ, в котором признался, что собирается закончить свою деятельность в кино. «Я на последнем издыхании, в последнем семестре или триместре. Что будет на этом этапе? И что я буду на нем делать?» — задался вопросами артист. Позднее он отказался от своих слов. Он сказал, что не собирается уходить из кино, подчеркнув, что ему не всегда удается правильно выражать свои мысли.

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Марина Погосян
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