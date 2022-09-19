Супругам-анархистам вынесли приговор по делу о баннере у здания ФСБ

Супруги-анархисты получили 1 год и 9 месяцев колонии за баннер у здания ФСБ в Челябинске

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу о баннере провокационного характера у здания регионального управления ФСБ, в котором обвиняются супруги-анархисты Дмитрий Цибуковский и Анастасия Сафонова. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Подсудимые получили наказание в виде одного года и девяти месяцев колонии общего режима. Они признаны виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство»). Им также вменялся вандализм из-за рисунков против пенсионной реформы на трансформаторной будке и бытовке, но по этой статье срок давности привлечения к уголовной ответственности истек.

Прокуратура просила приговорить анархистов к пяти годам лишения свободы.

По версии следствия, в 2018 году Цибуковский и Сафонова повесили на заборе челябинского управления ФСБ баннер и испортили трансформаторную будку.

Это уже второй процесс по делу. 10 сентября 2021 года этот же суд приговорил супругов к срокам от 2 и 2,5 года, однако приговор был отменен, и дело отправлено на пересмотр.