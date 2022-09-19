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Дизайнер назвала аксессуары для комфортной работы дома

Дизайнер Юлия Голуб: передвижной столик и массажная подушка сделают работу дома комфортной

Фото: Unsplash

Передвижной столик, массажная подушка и другие аксессуары могут сделать работу дома куда более комфортной. Об этом «Ленте.ру» рассказала дизайнер компании Hoff Юлия Голуб.

Голуб отметила, что домашнее рабочее место можно обустроить с комфортом даже на небольшой площади, а на помощь в этом придут современные аксессуары для хоум-офиса. Значительно облегчить рабочий процесс поможет массажная подушка, считает дизайнер. Она поможет убрать зажимы в шейно-воротниковой зоне, сохранить правильное положение позвоночника и, как следствие, улучшит концентрацию и продуктивность.

Компактный столик нужен не только любителям завтраков в постели, но и удаленщикам. Фактически это мобильный офис, который можно расположить в любой точке квартиры. Работа на диване или в кровати станет по-настоящему комфортной, если ваш ноутбук будет стоять на нужной высоте

Юлия Голубдизайнер

Усталость после работы в сидячем положении возникает по нескольким причинам. Во-первых, из-за статичного положения тела. Во-вторых, из-за неправильного угла расположения ног, прокомментировала Голуб. Предотвратить появление боли и отеков поможет подставка для ног. Она должна быть с регулируемой высотой и наклоном и подойдет для работы как на стуле, так и на диване.

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Для продуктивной работы также важно хорошее освещение. Правильно подобранная лампа обеспечит комфортную для глаз яркость, что поможет сохранить зрение в норме, а также поможет работать сосредоточенно, так как при недостатке света организм начинает ощущать сонливость и упадок сил, напомнила дизайнер. Также хорошая лампа пригодится для проведения онлайн-встреч. «Вы будете выглядеть убедительнее, если вас будет отчетливо видно», — отметила Голуб.

Небольшая беспроводная лампа поможет свободно перемещаться по дому или квартире без ущерба для качества работы или здоровья

Специалистам практически всех профессий так или иначе приходится работать с документами. Чтобы они всегда были под рукой, их следует упорядоченно хранить. Самый оптимальный вариант — органайзеры для бумаг, считает дизайнер. Органайзеры не занимают много места, их можно расположить в любой удобной точке. К тому же можно выбрать органайзер любой формы, цвета и размера, чтобы он вписался в интерьер.

Ранее Голуб рассказала, как грамотно организовать домашний офис. Она посоветовала выбирать для удобного рабочего места комфортную мебель.

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Вера Владзиевская
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