Россиянам назвали самый бюджетный способ улететь в Европу

Визовый эксперт Певзнер назвал полеты через Турцию самым дешевым способом попасть в Европу

Транзит через Турцию сегодня является самым бюджетным вариантом для путешествий в Европу. Такой способ в беседе с «Лентой.ру» подсказал основатель визового центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер.

Эстония, Литва, Латвия и Польша запретили въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Согласно ограничениям, вступающим с 00:00 понедельника, 19 сентября, россиян перестали пускать в четыре европейские страны с целью туризма. При этом отмечается, что запрет на въезд распространяется не на всех граждан.

На самом деле самые бюджетные варианты сегодня закрыты Юрий Певзнер основатель визового центра «ЭкспертВиз»

«Был вариант въезда через Литву — это и был самый бюджетный вариант. Но сейчас мы знаем, что границы Прибалтики закрыты для граждан России, поэтому этот вариант больше невозможен», — сказал Певзнер.

Основатель визового центра сообщил, что после запрета Эстонией, Литвой, Латвией и Польшей на въезд для путешествий в Европу осталось мало вариантов.

«Один из них, самый дешевый сегодня — это Турция. Также есть вариант, например, лететь через Объединенные Арабские Эмираты, но это уже значительно дороже. Можно еще посмотреть вариант с пересадкой через Грузию. Но самый бюджетный вариант все равно будет Турция», — заключил он.

Ранее стало известно, что власти Швейцарии полностью приостановили упрощенный режим выдачи виз россиянам с понедельника, 19 сентября.

