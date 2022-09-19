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Спорт

В России оценили намерение дочери Тутберидзе отобраться в сборную США

В ФФКР назвали бредом сообщения о намерении дочери Тутберидзе отобраться в сборную США

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган оценил намерение фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина отобраться в сборную США. Его слова приводит РИА Новости.

Коган назвал сообщения об этом бредом. «Они не могут быть американскими фигуристами, они наши фигуристы и члены нашей сборной», — заявил он, подчеркнув, что запросов в ФФКР о переходе в другую сборную со стороны пары не поступало.

Ранее 19 сентября стало известно, что Дэвис, являющаяся дочерью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, и ее партнер стали членами Федерации фигурного катания США. Американский журналист Дэвид Лиз подчеркнул, что спортсмены будут представлять разные клубы: Дэвис — ION, Смолкин — SCNY.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Также на счету пары серебро чемпионата России и бронза первенства страны среди юниоров.

Анастасия Борисова
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