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Стало известно о намерении дочери Тутберидзе отобраться в сборную США

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин примут участие в отборе в сборную США

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин примут участие в отборе в сборную США. Об этом в Twitter сообщает американский журналист Дэвид Лиз.

По информации источника, спортсмены уже стали членами Федерации фигурного катания США. Отмечается, что они будут представлять разные клубы: Дэвис — ION, Смолкин — SCNY.

В июне появилась информация о том, что Дэвис и Смолкин перейдут в сборную США. Однако фигуристка, являющаяся дочерью заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, опровергла это сообщение.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Также на счету пары серебро чемпионата России и бронза первенства страны среди юниоров.

Дарья Коршунова
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