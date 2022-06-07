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Спорт

Тутберидзе опровергла слух о выступлении ее дочери за сборную США

Российский тренер Тутберидзе опровергла слух о выступлении ее дочери за сборную США

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опровергла распространяемую в СМИ информацию о том, что ее дочь Диана Дэвис сменит спортивное гражданство и будет выступать за сборную Соединенных Штатов. Об этом сообщает «Российская газета».

«Очередной фейк», — заявила она.

Выступающая за Россию в танцах на льду дочь тренера также выступила с опровержением.

«Какие интересные новости мы про себя узнаем», — сыронизировала спортсменка.

Ранее американский журналист Дейв Лиз заявил, что Тутберидзе хотела бы тренировать фигуристов в США. При этом обозреватель отметил, что сделать это невозможно, поскольку в группе Тутберидзе слишком много спортсменов, и их не смогут перевезти. «Она хочет тренировать в США, но это невозможно. <...> Она сказала, что хотела бы [тренировать в США], если бы была возможность», — написал Лиз.

Марина Совина
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