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Спорт

Американский журналист заявил о желании Тутберидзе тренировать в США

Америкнский журналист Лиз заявил, что Тутберидзе хотела бы тренировать в США

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе хотела бы тренировать в США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на американского журналиста Дейва Лиза.

При этом обозреватель отметил, что сделать это невозможно, поскольку в группе Тутберидзе слишком много спортсменов, и их не смогут перевезти.

«Она (Тутберидзе — прим. «Ленты.ру») хочет тренировать в США, но это невозможно. <...> Она сказала, что хотела бы [тренировать в США], если бы была возможность», — написал Лиз.

В группу Тутберидзе, в частности, входят олимпийские чемпионки Анна Щербакова и Камила Валиева, серебряный призер Игр в Пекине Александра Трусова, а также двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Ранее Лиз заявил, что дочь Тутберидзе 19-летняя фигуристка Диана Дэвис сменит спортивное гражданство и будет представлять сборную США.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.

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Марина Совина
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