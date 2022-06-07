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Спорт

Дочь Этери Тутберидзе представит сборную США

Журналист Лис: Тутберидзе подтвердила, что ее дочь будет выступать за сборную США

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе фигуристка Диана Дэвис сменит спортивное гражданство и будет представлять сборную США. Об этом сообщил американский журналист Дэйв Лиз в Twitter.

«Этери подтвердила, что Диана Дэвис будет представлять США», — заявил он.

В прошлом сезоне Дэвис вместе с партнером Глебом Смолкиным подверглись критике со стороны другого американского обозревателя Джеки Вонга.

«Если серьезно, я все еще не могу отойти от того, что Дэвис и Смолкин — серебряные призеры чемпионата России. Объективно это неправильно», — заявил он. Дэвис вместе с партнером благодаря серебру чемпионата страны отобрались на чемпионат Европы и Олимпийские игры в Пекине, где заняли 8-е и 14-е места соответственно.

Ранее российская фигуристка Алена Косторная ответила на вопрос о смене гражданства после решения Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских и белорусских спортсменов от всех соревнований организации. «Я точно могу сказать за себя, что я этого не сделаю. Мысли у меня такой не было, несмотря на все, что произошло. Я представляю свою страну, в какой-то мере я патриот своей страны, поэтому я, несмотря ни на что, буду кататься, ничего не менять», — заявила она.

Марина Совина
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