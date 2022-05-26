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Косторная ответила на вопрос о смене гражданства

Российская фигуристка Алена Косторная заявила, что не видит смысла в смене гражданства

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Российская фигуристка Алена Косторная в эфире радио «Первое спортивное» ответила на вопрос о смене гражданства.

«Я точно могу сказать за себя, что я этого не сделаю. Мысли у меня такой не было, несмотря на все, что произошло. Я представляю свою страну, в какой-то мере я патриот своей страны, поэтому я, несмотря ни на что, буду кататься, ничего не менять», — заявила она. Фигуристка отметила, что не видит в этом смысла, потому что в России будут проводиться турниры.

2 марта стало известно, что Косторная во второй раз ушла из группы тренера Этери Тутберидзе. Чемпионка Европы начала заниматься в ЦСКА под руководством Елены Буяновой.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В организации пояснили, что решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.

Дарья Коршунова
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