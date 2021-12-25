Американский журналист усомнился в справедливости оценок дочери Тутберидзе на ЧР

Справедливость оценок Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в танцах на льду на чемпионате России в Санкт-Петербурге вызывает вопросы. Сомнения в Twitter высказал американский журналист Джеки Вонг.

«Если серьезно, я все еще не могу отойти от того, что Дэвис и Смолкин — серебряные призеры чемпионата России. Объективно это неправильно», — утверждает репортер. При этом он не уточнил, что именно вызвало его недовольство — завышение или занижение оценок дуэту.

Дэвис, которая является дочерью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, вместе со Смолкиным в сумме набрали 207,70 балла и завоевали серебро. Победу в соревнованиях с результатом 223,37 балла одержали Александра Степанова и Иван Букин.

Обладателями бронзовых медалей стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Они по сумме двух программ набрали 195,75 балла.