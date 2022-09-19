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Посольство Финляндии отказалось называть темы закрытой встречи Лаврова

Посольство Финляндии отказалось называть тему закрытой встречи Лаврова с главами дипмиссий

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В посольстве Финляндии в Москве отказались называть темы обсуждения в ходе закрытой встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами дипломатических миссий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

В ведомстве подтвердили участие в переговорах посла Финляндии Антти Хелантеря.

«Мы можем подтвердить, что посол участвовал, но по темам обсуждения у нас, к сожалению, нет комментариев», — сообщили в посольстве.

19 сентября Лавров провел встречу с главами иностранных дипмиссий, которая была посвящена 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее стало известно, что Финляндия не стала закрывать государственную границу для россиян вслед за другими странами Балтии из-за конституционного закона, запрещающего дискриминацию по национальному признаку. Как уточнили в МИД, в Финляндии нет законодательства, на основании которого можно было бы принять такое решение. Согласно Конституции страны, подобные шаги могут быть расценены как дискриминация.

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Марина Совина
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