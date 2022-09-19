В Финляндии объяснили решение не закрывать границу с Россией

МИД Финляндии заявил, что отказался закрыть границу с Россией из-за запрета дискриминации

Финляндия не стала закрывать государственную границу для россиян вслед за другими странами Балтии из-за конституционного закона, запрещающего дискриминацию по национальному признаку. Об этом пишет газета Yle со ссылкой на финское внешнеполитическое ведомство.

Как уточнили в МИД, в Финляндии нет законодательства, на основании которого можно было бы принять такое решение. Согласно Конституции страны, подобные шаги могут быть расценены как дискриминация.

«Закон должен строго соблюдаться <...>. Запрет без причины рассматривается как противоречащий принципам правового государства, которые указаны в Конституции. Ограничение по национальному признаку можно считать дискриминационным», — объяснили в дипведомстве.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза договорились о приостановке упрощенного визового режима с Россией. Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза отказывать в выдаче виз, а также аннулировать действующие визы российских граждан в случае угрозы безопасности.

7 сентября Литва, Латвия и Эстония решили ограничить передвижение граждан России через свои границы. Оно будет действовать в отношении россиян, пересекающих границу с территории России и Белоруссии. Правительство Латвии также решило прекратить выдачу вида на жительство россиянам и белорусам.