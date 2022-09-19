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Стрелявших в Херсоне назвали группой идиотов

Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил, что в Херсоне стреляла «группа идиотов»

Фото: Максим Тищенко / ТАСС

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что стрельбу в Херсоне устроила группа идиотов, произошедшее не связано с проникновением диверсантов Украины, передает ТАСС.

«Хочу сразу пояснить — никаких диверсионных групп не было. Была группа идиотов, у которых было минимальное оружие», — сообщил он.

Стремоусов считает инцидент «полупьяной историей тех неонацистов», которые не до конца осознают «суть происходящего сейчас» в регионе. Замглавы отметил, что Херсон стоит на замке и находится в полной безопасности.

Ранее сообщалось, что российские силовики ликвидировали вооруженную диверсионно-разведывательную группу, оказавшую сопротивление, в городе. Вечером 17 сентября в оперативных службах заявили, что в центре Херсона произошла стрельба из автоматического оружия.

Позднее в экстренных службах сообщили, что в городе идет контртеррористическая операция по ликвидации диверсионно-разведывательной группы, «прорыва» Вооруженных сил Украины в регионе нет.

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Кристина Есикова
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