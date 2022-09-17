В Херсоне прозвучала автоматная стрельба очередями

РИА Новости: в центре Херсона слышна стрельба очередями из автоматического оружия

В центре Херсона произошла стрельба из автоматического оружия, звуки очередей слышны в центре города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Стрельба очередями слышна в центре города», — рассказал собеседник агентства.

Ранее коореспондент РИА Новости сообщил, что в Херсоне произошло около пяти взрывов, предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Серия мощных взрывов также произошла в городе в четверг, 15 сентября примерно в 14:15 (совпадает с мск). При этом в небе не было видно следов ракет.