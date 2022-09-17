В Херсоне произошло около пяти взрывов

РИА Новости: в Херсоне произошло около пяти взрывов, предварительно, работает ПВО

Около пяти взрывов произошло в Херсоне, предварительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в субботу, 17 сентября, сообщает корреспондент РИА Новости.

Уточняется, что в ночном небе следов работы ПВО не видно, однако были слышны звуки взрывов. Официального подтверждения работы системы пока нет.

Ранее стало известно о произошедшем в Мелитополе теракте. В южной части города была подорвана опора линии электропередачи, также повреждены две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе поселка Нового.

