В Херсоне заявили о ликвидации группы вооруженных диверсантов

В Херсоне заявили о ликвидации вооруженной диверсионной группы российскими силовиками

В Херсоне российские силовики ликвидировали вооруженную диверсионно-разведывательную группу, оказавшую сопротивление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя оперативных служб.

Была выявлена группа вооруженных лиц, оказавших сопротивление. Российские силовики оперативно выехали на место и нейтрализовали преступников. В настоящий момент стрельба закончилась Представитель экстренных служб Херсона

Вечером 17 сентября в оперативных службах сообщали, что в центре Херсона произошла стрельба из автоматического оружия, звуки очередей были слышны в центре города.

Позднее в экстренных службах заявили, что в городе идет контртеррористическая операция по ликвидации диверсионно-разведывательной группы, «прорыва» Вооруженных сил Украины в регионе нет.

«В районе железнодорожного вокзала до улицы Ильи Кулика оцеплены кварталы. Перед этим были "прилеты" в этом районе. После началась перестрелка», — отмечалось в сообщении.

До этого в Херсоне произошло около пяти взрывов, предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Существенного материального ущерба Херсону не нанесено

Администрация Херсонской области информировала в Telegram-канале, что существенного материального ущерба городу не было нанесено. Власти сообщили, что произошло столкновение между российскими военными, которые осуществляли патрулирование улиц, и неустановленной группой лиц.

После короткого боестолкновения нападавшие были уничтожены. Существенного материального ущерба городу и его жителям не зафиксировано Администрация Херсонской области

В администрации региона заявили, что, по сообщениям правоохранительных органов, жертв среди военнослужащих и мирного населения не последовало.

Территория Херсонской области полностью контролируется Вооруженными силами России

Пресс-служба администрации Херсонской области заверила, что территория Херсонской области полностью контролируется российскими военными и органами правопорядка.

Территория Херсона и области полностью контролируется Вооруженными силами и правоохранительными органами Российской Федерации. Просим всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации Администрация Херсонской области

Ранее администрация региона сообщила, что Херсонская область надежно защищена от попыток продвижения со стороны Вооруженных сил Украины. По данным местных властей, ситуация в регионе остается стабильной, а его территория «надежно защищена инженерно-оборонительными сооружениями» Вооруженных сил России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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