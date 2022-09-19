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Тяжелораненый участник СВО пожаловался на отказ в заселении в московский хостел

Раненый под Бердянском участник СВО рассказал об отказе в заселении в московский хостел
Алексей Рожков

Алексей Рожков . Фото: Алексей Рожков / Абзац

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине Алексей Рожков рассказал, что ему и его жене отказали в заселении в московский хостел, несмотря на внесенную предоплату. Его интервью публикует «Абзац».

Мужчина приехал в хостел после реабилитации в госпитале — он был тяжело ранен в ходе боев под Бердянском и получил медаль «За отвагу». В гостинице 26-летний Рожков с женой собирались провести одну ночь. При этом заселиться в номер супругам не удалось. По словам ветерана, администратор хостела отказалась предоставлять ему номер, заявив, что мужчине будет неудобно перемещаться между этажами на костылях.

«Я говорю: "Ничего страшного. Если вы переживаете, что со мной что-то может случиться, я могу вам написать расписку о том, что я не имею никаких претензий к этому отелю"», — рассказал Рожков. По его словам, он объяснил администратору, что проходил лечение после травмы, на что она отреагировала «более-менее негативно».

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Как утверждает Рожков, сотрудница ресепшена настояла на отказе от номера и дальнейших комментариев. Тогда Рожков стал записывать видео, пытаясь выяснить должность и имя работницы хостела. «Когда я попытался снять лицо этой девушки, она начала выхватывать мой телефон и обозвала придурком. Когда открыла дверь шкафа, чтобы ее не было видно, сказала охране: "Выведите этих дебилов"», — отметил ветеран.

Помимо этого, мужчина заявил, что его принуждали подписать бланк возврата денег в одностороннем порядке. Рожков подчеркнул, что подобное поведение неприемлемо, они с женой будут жаловаться в Роспотребнадзор.

«Лента.ру» отправила запрос в хостел, где, предположительно, собирался остановиться Рожков.

Ранее участника СВО отказались пускать в красноярский ночной клуб из-за военной формы. Аналогичная ситуация произошла и в московском ресторане — по этой же причине сотрудники заведения не разрешили пройти офицеру Воздушно-космических сил (ВКС) на праздник к матери через главный вход. Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался по этому поводу, заявив, что военные защищают родину и отношение к ним «должно быть уважительным и благодарным».

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Варвара Родикова
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