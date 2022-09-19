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Хованский словами «я б тебя убил» раскритиковал свадебный танец Собчак

Блогер Хованский заявил Собчак, что считает неприемлемым ее эротический танец на свадьбе

Кадр: «Осторожно: Собчак» / Youtube

Российский блогер Юрий Хованский заявил журналистке Ксении Собчак, что считает неприемлемым эротический танец, который она исполнила на свадьбе с режиссером Константином Богомоловым. Перформанс ведущей он раскритиковал в интервью, запись которого доступна на YouTube.

«Я тебе так скажу, Ксюш. Я видел твой свадебный танец, и я б тебя убил *** за такое», — сказал блогер, когда они с журналисткой говорили о равноправии полов в отношениях. По словам Хованского, подобные перформансы при посторонних людях недопустимы.

Он также выразил уверенность в том, что никакому мужчине не понравится, если его партнершу в откровенном наряде будут разглядывать пользователи интернета. «Я считаю это абсолютной *** непреложной истиной», — указал блогер. В ответ на аргумент Собчак о том, что каждый человек имеет право сам выбирать, как ему поступать, он заявил, что в отношениях может решать за двоих.

Свадьба Собчак и Богомолова, во время которой журналистка исполнила откровенный танец, состоялась в сентябре 2019 года. Ведущая, одетая в корсет и с красной подвязкой на ноге, совершала движения под композицию «Войди в меня» Ирины Аллегровой. В РПЦ танец осудили, отметив, что молодожены согрешили, так как перед этим обвенчались в церкви и покаялись в проступках.

В церковь Собчак и Богомолов приехали в карете. Предварительно пара зарегистрировала брак в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. До места регистрации молодожены доехали на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас».

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Олег Давыдов
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