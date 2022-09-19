Минобороны заявило об ударе по батальону «Карпатская сечь»
Российские войска ударили по пункту временной дислокации батальона «Карпатская сечь», который находился в городе Запорожье. Об этом журналистам в понедельник, 19 сентября, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что массированные огневые удары были нанесены также по местам сосредоточения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады и 102-й бригады территориальной обороны, которые дислоцировались в районе населенных пунктов Долинка и Рыбное.
В результате атаки, подчеркнули в министерстве, были уничтожены более 70 военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также четыре единицы бронетехники.
Ранее Минобороны России сообщило, что батальон националистического формирования «Айдар» в ДНР лишился больше половины личного состава.
24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и Луганской народной республике (ЛНР).