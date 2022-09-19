Минобороны заявило об ударе по батальону «Карпатская сечь»

Минобороны сообщило об ударе по пункту временной дислокации батальона «Карпатская сечь»

Российские войска ударили по пункту временной дислокации батальона «Карпатская сечь», который находился в городе Запорожье. Об этом журналистам в понедельник, 19 сентября, сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что массированные огневые удары были нанесены также по местам сосредоточения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады и 102-й бригады территориальной обороны, которые дислоцировались в районе населенных пунктов Долинка и Рыбное.

В результате атаки, подчеркнули в министерстве, были уничтожены более 70 военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также четыре единицы бронетехники.

Ранее Минобороны России сообщило, что батальон националистического формирования «Айдар» в ДНР лишился больше половины личного состава.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и Луганской народной республике (ЛНР).