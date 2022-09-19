Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны заявило об ударе по батальону «Карпатская сечь»

Минобороны сообщило об ударе по пункту временной дислокации батальона «Карпатская сечь»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска ударили по пункту временной дислокации батальона «Карпатская сечь», который находился в городе Запорожье. Об этом журналистам в понедельник, 19 сентября, сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что массированные огневые удары были нанесены также по местам сосредоточения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады и 102-й бригады территориальной обороны, которые дислоцировались в районе населенных пунктов Долинка и Рыбное.

Материалы по теме:
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной.Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
22 августа 2022
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022

В результате атаки, подчеркнули в министерстве, были уничтожены более 70 военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также четыре единицы бронетехники.

Ранее Минобороны России сообщило, что батальон националистического формирования «Айдар» в ДНР лишился больше половины личного состава.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и Луганской народной республике (ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Донецке заявили о гибели 13 мирных жителей из-за обстрела ВСУ
Тарасова оценила размер призового фонда российских турниров по фигурному катанию
Россия и Китай усилят борьбу с экстремизмом
Россиянин забил отца молотком во время отдыха в Турции и снял убийство на видео
В Минобороны рассказали о тактике применения ударных вертолетов
На Украине рассказали о помощи США в подготовке уголовных дел против россиян
В Московской области упал спрос на элитные загородные дома
Запасы газа в России резко сократились
Минобороны отчиталось о сбитом украинском Су-25 в Херсонской области
Хованский рассказал Собчак о желании эмигрировать
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.