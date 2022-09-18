В Минобороны заявили о потере батальоном «Айдар» почти половины состава в ДНР

В Минобороны заявили, что батальон «Айдара» в ДНР лишился почти половины состава

Батальон националистического формирования «Айдар» в ДНР лишился почти половины личного состава. Об этом в воскресенье, 18 сентября, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее репортер ВГТРК сообщал о перестрелке «Айдара» с подразделением ВСУ в районе Угледара. По его данным, солдаты ВСУ хотели оставить позиций и выйти из города. Увидев это, националисты открыли по ним огонь, и завязался бой.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.