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Стало известно о перестрелке между бойцами ВСУ и «Айдара» в Угледаре

Военкор Руденко заявил о перестрелке между бойцами ВСУ и «Айдара» в Угледаре

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

Репортер ВГТРК Андрей Руденко сообщил, что бойцы украинского националистического батальона «Айдар» устроили перестрелку с подразделением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Военкор узнал, что солдаты ВСУ хотели уйти со своих позиций и оставить город. Увидев это, националисты открыли по ним огонь, и завязался бой, который длился около получаса. В результате есть убитые и раненые.

Ранее попавший в плен боец украинского националистического батальона «Айдар» Степан Белокий заявил, что сослуживцы прострелили ему ноги за отказ воевать.

В августе сообщалось, что украинские военнослужащие открыли огонь по сдавшимся бойцам ВСУ, которых начали эвакуировать военные из батальона «Сомали» Донецкой народной республики (ДНР).

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Марина Совина
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