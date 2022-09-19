В ДНР заявили о напряженной обстановке в Красном Лимане

Глава ДНР Пушилин заявил, что обстановка в Красном Лимане остается самой напряженной

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил обстановку в Красном Лимане. Об этом он высказался в эфире телеканала Россия 24.

По его словам, обстановка в Красном Лимане остается самой напряженной, однако продолжает контролироваться союзными силами.

«Если возьмем краснолиманское направление, оно остается на данный момент самым сложным, но по Красному Лиману, по Ямполю ситуация удерживается союзными силами», — заявил Пушилин.

Ранее глава ДНР рассказывал о неудачной попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в Кременную. Он отметил, что подобные действия украинских военных были успешно пресечены союзными силами.