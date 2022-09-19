Стало известно место встречи глав МИД Азербайджана и Армении с госсекретарем США

МИД Армении: главы ведомств Мирзоян и Байрамов встретятся с госсекретарем США в Нью-Йорке

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов и госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 19 сентября, проведут встречу в Нью-Йорке. Место встречи представителей трех стран назвал пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ваан Унанян, его слова передает ТАСС.

«По инициативе американской стороны сегодня в Нью-Йорке состоится трехсторонняя встреча Мирзоян — Блинкен – Байрамов», — сообщил он.

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала Вашингтон другом Еревана в поддержке демократии и «противостоянии Турции» в вопросе Нагорного Карабаха. «Мы здесь из уважения к вашему правительству», — отметила она.

Председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова раскритиковала данное заявление Пелоси, посчитав его предвзятым.