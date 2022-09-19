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В России начнут оформлять электронные визы гражданам 52 стран

МИД России откроет сайт по оформлению единых электронных виз гражданам 52 стран

Фото: Burst / Unsplash

Министерство иностранных дел России (МИД) планирует до конца 2022 года завершить модернизацию сервисов для оформления электронных виз для граждан 52 стран. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как говорится в сообщении, в настоящее время проводятся работы по модернизации консульских информационных систем и специализированного сайта МИД России с целью защиты от массированных DDoS-атак. После окончания модернизации, которую планируется завершить к концу 2022 года, ведомство откроет портал для оформления единых электронных виз.

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Дарья Рыбак
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