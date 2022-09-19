В России начнут оформлять электронные визы гражданам 52 стран

МИД России откроет сайт по оформлению единых электронных виз гражданам 52 стран

Министерство иностранных дел России (МИД) планирует до конца 2022 года завершить модернизацию сервисов для оформления электронных виз для граждан 52 стран. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как говорится в сообщении, в настоящее время проводятся работы по модернизации консульских информационных систем и специализированного сайта МИД России с целью защиты от массированных DDoS-атак. После окончания модернизации, которую планируется завершить к концу 2022 года, ведомство откроет портал для оформления единых электронных виз.