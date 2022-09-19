Молдавия заявила о невозможности закупить газ у «Газпрома» на кредит ЕБРР

Вице-премьер Спыну: Молдавия не может закупать газ у «Газпрома» на кредит ЕБРР

Молдавия не сможет закупать российский газ на деньги, полученные в качестве кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Сумма составляет 300 миллионов евро. Об этом рассказал вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну в эфире телеканала Jurnal.

«У Молдавии есть соглашение на 300 миллионов с ЕБРР, были предварительно отобраны семь компаний, у которых мы можем закупить газ, "Газпром" в этот список не входит. Потратить эти деньги мы можем только на газ», — сказал Спыну. Также политик отметил, что эти средства не могут быть использованы для компенсации высокой стоимости газа.

17 сентября бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что Кишинев стремится разорвать контракт с «Газпромом», поскольку не выполняет обязательства.

Однако ранее действующий премьер-министр страны Наталья Гаврилица заявила, что Молдавия рискует столкнуться с «двойным шоком» от сокращения поставок газа из России и высоких цен на него.

