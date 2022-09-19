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Убивший родителей в Турции россиянин объяснил свой поступок

Убивший родителей в Турции российский турист рассказал об издевательствах со стороны отца

Кадр: Телеграм-канал Mash

Российский турист, убивший родителей в турецкой Анталье, объяснил свой поступок. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Мужчина записал видеообращение, в котором заявил, что отец якобы всю жизнь издевался над ним и избивал за проступки. В итоге родственники поместили его в психиатрический диспансер. Подозреваемый заявил, что перенял от бабушки «возможность притягивать предметы», а родители якобы пытались отнять у него эту способность.

Ранее сообщалось, что у россиянина, отдыхавшего в одном из пятизвездочных отелей Антальи, случился конфликт с пожилыми родителями. В разгар ссоры молодой человек напал на отца с молотком и забил его до смерти. Затем он тяжело ранил мать, а в конце убийца задушил обоих проволокой. Все произошедшее он снял на видео.

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Марина Совина
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