Убивший родителей в Турции россиянин объяснил свой поступок

Убивший родителей в Турции российский турист рассказал об издевательствах со стороны отца

Российский турист, убивший родителей в турецкой Анталье, объяснил свой поступок. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Мужчина записал видеообращение, в котором заявил, что отец якобы всю жизнь издевался над ним и избивал за проступки. В итоге родственники поместили его в психиатрический диспансер. Подозреваемый заявил, что перенял от бабушки «возможность притягивать предметы», а родители якобы пытались отнять у него эту способность.

Ранее сообщалось, что у россиянина, отдыхавшего в одном из пятизвездочных отелей Антальи, случился конфликт с пожилыми родителями. В разгар ссоры молодой человек напал на отца с молотком и забил его до смерти. Затем он тяжело ранил мать, а в конце убийца задушил обоих проволокой. Все произошедшее он снял на видео.

