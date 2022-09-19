Букингемский дворец: принца Филиппа похоронили рядом с Елизаветой II в королевском склепе

Британского принца Филиппа перезахоронили рядом с Елизаветой II в королевском склепе в часовне Святого Георгия в замке Виндзор. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на Букингемский дворец.

Супруг королевы герцог Эдинбургский Филип, который умер в апреле прошлого года в возрасте 99 лет, был временно захоронен в королевском склепе на территории церкви. После похорон Елизаветы II его останки также были перенесены в часовню Георга VI.

В этой усыпальнице уже похоронены родители Елизаветы II король Георг VI и королева-мать Елизавета Боуз-Лайон. Там же захоронен прах принцессы Маргарет, тело которой было кремировано, согласно ее пожеланию.

Ранее сообщалось, что гроб Елизаветы II погрузили в семейную усыпальницу в Виндзоре. Тело королевы доставили в Виндзорский замок на катафалке. На заупокойную службу в Мемориальной часовне святого Георгия на территории замка собрались около 800 гостей.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет.

