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Королеву Елизавету II похоронили в семейной усыпальнице в Виндзорском замке

Королеву Елизавету II похоронили в семейной усыпальнице в Виндзорском замке
СюжетПохороны королевы Елизаветы:

Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

Гроб британской королевы Елизаветы II погрузили в семейную усыпальницу в Виндзоре. Об этом сообщает The Guardian.

Тело королевы доставили в Виндзорский замок на катафалке, На заупокойную службу в Мемориальной часовне святого Георгия на территории замка собрались около 800 гостей.

В конце службы лорд-камергер преломил жезл в знак завершения правления Елизаветы II. Декан Виндзора начал читать 103-й псалом, под который гроб с телом королевы погрузился в усыпальницу. После гимна «Боже, храни короля» члены королевской семьи покинули часовню. Это было последнее публичное мероприятие, связанное с похоронами королевы.

Ожидается, что вечером королевская семья вновь соберется для закрытой похоронной церемонии. Тело королевы переместят в другую часть часовни и положат возле ее покойного мужа — принца Филиппа.

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В Мемориальной часовне святого Георгия на территории Виндзорского замка похоронены отец и мать королев и хранится урна с прахом ее сестры — принцессы Маргарет.

В понедельник, 19 сентября, гроб с телом королевы Елизаветы II вынесли из Вестминстерского дворца, где несколько дней проходило прощание. После поминальной службы в Вестминстерском аббатстве военные горнисты протрубили Last Post — сигнал, подаваемый при отдании воинских почестей. Затем под оружейный салют и бой Биг-Бена по центру Лондона прошла траурная процессия, закончившаяся у арки Веллингтона.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет.

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