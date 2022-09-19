Российский разведчик рассказал об уровне подпитки ВСУ Западом

Российский разведчик «Ладан» заявил о западном оружии, электронике и лекарствах у ВСУ

Вооруженные силы Украины располагают значительным количеством западного оружия, электроники, медикаментов и продуктов питания. Об этом РИА Новости рассказал российский военный разведчик с позывным Ладан.

«У них (ВСУ — прим. «Ленты.ру») неплохо развито это, очень неплохо», — признал он. В частности, он перечислил американские ракетный комплекс «Джавелин» и снайперскую винтовку, польский гранатомет «Комар» и чешский вариант советского гранатомета РПГ.

Ладан также рассказал, что не подбирает трофейное оружие. Боец вспомнил, как однажды его товарищ увидел на земле американский ракетный комплекс «Джавелин» и попытался его поднять. Однако находка оказалась миной-ловушкой, и тот погиб.

Ранее сообщалось, что США включили в новый пакет военной помощи Украине боеприпасы для ракетных систем HIMARS. Также Киеву передадут 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов и одну тысячу 155-миллиметровых высокоточных артиллерийских снарядов. Кроме того, Украина получит системы борьбы с беспилотниками, радары, снаряжение для разминирования, стрелковое оружие, приборы ночного видения, а также утепленное обмундирование для холодной погоды.