Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Российский разведчик рассказал об уровне подпитки ВСУ Западом

Российский разведчик «Ладан» заявил о западном оружии, электронике и лекарствах у ВСУ

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Вооруженные силы Украины располагают значительным количеством западного оружия, электроники, медикаментов и продуктов питания. Об этом РИА Новости рассказал российский военный разведчик с позывным Ладан.

«У них (ВСУ — прим. «Ленты.ру») неплохо развито это, очень неплохо», — признал он. В частности, он перечислил американские ракетный комплекс «Джавелин» и снайперскую винтовку, польский гранатомет «Комар» и чешский вариант советского гранатомета РПГ.

Ладан также рассказал, что не подбирает трофейное оружие. Боец вспомнил, как однажды его товарищ увидел на земле американский ракетный комплекс «Джавелин» и попытался его поднять. Однако находка оказалась миной-ловушкой, и тот погиб.

Ранее сообщалось, что США включили в новый пакет военной помощи Украине боеприпасы для ракетных систем HIMARS. Также Киеву передадут 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов и одну тысячу 155-миллиметровых высокоточных артиллерийских снарядов. Кроме того, Украина получит системы борьбы с беспилотниками, радары, снаряжение для разминирования, стрелковое оружие, приборы ночного видения, а также утепленное обмундирование для холодной погоды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посольство России заявило о вопиющих требованиях для россиян на границе Латвии
Глава «АвтоВАЗа» перечислил преимущества Lada
Российский тревел-блогер назвал минусы жизни в Дубае из-за наплыва россиян
Российский разведчик рассказал об уровне подпитки ВСУ Западом
Россиянам напомнили о запрете на некоторые варианты имен
В России оценили вероятность введения ответных визовых ограничений
Бритни Спирс снялась топлес и напугала фанатов состоянием волос на голове
Срыв новой попытки контрнаступления ВСУ попал на видео
Россиянам назвали способы определения прослушки на смартфоне
Названы самые проблемные по качеству воздуха регионы России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.