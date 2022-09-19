Эмили Ратаковски снялась с обнаженной грудью

Модель Эмили Ратаковски снялась топлес в высоких сапогах

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала селфи топлес. Соответствующие кадры появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных фото и видео манекенщица позировала с распущенными волосами напротив зеркала на фоне кровати, держа в руках телефон. Для съемки знаменитость примерила высокие коричневые сапоги с острыми носами и на высоких каблуках, оформленные шнуровкой. Кроме того, девушка надела черные трусы с завышенной талией и прикрыла предплечьем обнаженную грудь.

Кроме того, Ратаковски снялась в обществе моделей Хелены Кристенсен и Ирины Шейк. Так, на данном снимке она предстала в полупрозрачном кроп-топе и коротких атласных шортах персикового оттенка.

Ранее в сентябре Эмили Ратаковски прошлась по подиуму в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Манекенщица приняла участие в показе бренда Tory Burch, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Знаменитость запечатлели на дефиле в прозрачном лонгсливе и оранжевой юбке длины макси в сочетании с серым нижнем бельем, которое не скрывало ее грудь.