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Кремль отказался комментировать просьбу Пугачевой признать ее иноагентом

Песков заявил об отказе Кремля комментировать просьбу Пугачевой признать ее иноагентом
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Анатолий Ломохов / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль отказывается комментировать пост эстрадной певицы Аллы Пугачевой в социальных сетях, в котором она просит признать себя иноагентом. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю как-то. Поэтому я не буду это комментировать», — отметил Песков.

Ранее исполнительница Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за супругом, ведущим Максимом Галкиным, которого Минюст включил в реестр физлиц-иностранных агентов.

После этого в Госдуме отреагировали на желание российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Соавтор законопроекта об иноагентах, заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой заявил, что исполнительница утратила связь с реальностью.

Он считает, что знаменитость после своего громкого заявления лишится поддержки порядочных людей, но иностранным агентом ее все равно не признают.

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Анастасия Астахова
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