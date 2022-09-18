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В Госдуме отреагировали на желание Пугачевой стать иноагентом

Депутат Петр Толстой заявил, что Алла Пугачева утратила связь с реальностью

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Госдуме отреагировали на желание российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой стать иногагентом вслед за мужем Максимом Галкиным (признан минюстом РФ иноагентом), передает издание «Подъем». Соавтор законопроекта об иноагентах, заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой заявил, что исполнительница утратила связь с реальностью.

Он считает, что знаменитость после своего громкого заявления лишится поддержки порядочных людей, но иностранным агентом ее все равно не признают.

«Мне жаль, что Пугачева, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России, — прокомментировал Толстой слова Пугачевой. — Теперь ее место в историческом музее времен СССР. Самое, наверное, грустное для артиста — перестать чувствовать свою страну и свой народ, выпасть из истории Родины своей».

Заместитель председателя Госдумы также добавил, что у Пугачевой, в отличие от Галкина, другой страны не будет.

Ранее 18 сентября Алла Пугачева опубликовала в соцсети послание, в котором просила признать себя иностранным агентом вслед за мужем Максимом Галкиным, которого назвала порядочным, искренним человеком и истинным патриотом.

Галкин попал в список иноагентов 16 сентября. После он прокомментировал новость, заявив, что иностранным агентом себя не признает и что денег от иностранных государств он не получает.

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Вера Владзиевская
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