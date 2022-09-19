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В Лондоне закрылась очередь желающих проститься с Елизаветой II

Власти Великобритании закрыли доступ людей в очередь на прощание с Елизаветой II

Фото: Hannah McKay / Reuters

Власти Великобритании окончательно закрыли доступ новых людей в очередь желающих проститься с королевой Елизаветой II. Об этом сообщило британское Министерство цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта в Twitter.

«Пожалуйста, не пытайтесь встать в очередь», — говорится в сообщении. В ведомстве также отметили, что ожидание в очереди на настоящий момент составляет около восьми часов

Ранее сообщалось, что Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм провел в очереди на вход в Вестминстерской дворец, где находится гроб с телом Елизаветы II, 12 часов.

Елизавета II скончалась 8 сентября в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет. В Британии объявили 10-дневный общенациональный траур. Похороны монарха состоятся в понедельник, 19 сентября, в Лондоне.

Новым королем Соединенного Королевства стал ее старший сын — 73-летний Чарльз, принявший имя Карл III.

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Ксения Назарова
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