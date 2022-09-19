Крым продолжит помогать Донбассу в подготовке референдума

Сенатор Цеков: Крым поможет Донбассу, Херсону и Запорожью в подготовке референдумов

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил,что власти полуострова продолжат оказывать помощь Донецкой и Луганской народным республикам, а также Херсонской и Запорожской областям в подготовке референдумов о вхождении в состав России. Его слова приводит ТАСС.

Цеков напомнил об опыте Крыма в проведении референдума. Сенатор подчеркнул, что сейчас проводятся консультации по организации голосования.

«Помощь с нашей стороны, как и в целом со стороны Российской Федерации, будет очень серьезная. Я думаю, что наблюдателей будет много при проведении референдума, в том числе и из Крыма, от органов власти РФ», — сказал член Совфеда.

По словам Цекова, Крым, Херсон, Запорожье, Луганск и Донецк находятся в постоянном контакте. При этом ДНР и ЛНР не теряют связи с Крымом с 2014 года, и за это время у регионов сложились «абсолютно дружеские отношения», отметил сенатор.

«Думаю, что Крым для них стал вторым домом. Они часто к нам ездили, участвовали в различных мероприятиях, которые у нас проходили. Ну а что касается Херсона и Запорожья, то это сейчас осуществляется последние полгода. Отношения теплые, дружественные, помощь может быть самая различная», — добавил Цеков.

19 сентября Общественная палата (ОП) ЛНР обратилась к Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом России, отметив, что свой выбор жители Донбасса сделали еще в 2014 году на референдуме о самоопределении.