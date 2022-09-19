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В США скончался последний ветеран из разведгруппы «Мальчиков Ричи»

В возрасте 98 лет умер Макс Лернер, последний ветеран еврейской разведгруппы армии США

Фото: Museum of Jewish Heritage

В возрасте 98 лет скончался Максимилиан Лернер, последний ветеран армии США, который входил в известную разведгруппу «Мальчиков Ричи» — подразделения, полностью состоящего из иммигрантов еврейского происхождения. Об этом сообщает газета New York Times.

Лернер умер 10 сентября в своем доме в Манхэттене в окружении семьи и близких.

Известный разведчик родился 4 сентября 1924 года в Вене. Его отец, Исак, был меховщиком, а мать, Берта Дойчер, домохозяйкой. Его семья вынужденно иммигрировала во Францию после аншлюса Австрии в 1938 году, где Лернер успел превосходно выучить французский язык. После череды переездов его семья осела в Нью-Йорке, а сам Макс поступил на службу в армию США в возрасте 18 лет.

В 1944 году Лернер был отобран для прохождения специальной шпионской подготовки в подразделении «Мальчиков Ричи», после которой был заслан на территорию Франции. Его группа занималась добычей оперативных разведывательных сведений, которые, по мнению Дэвида Фрея, профессора истории при Военной академии США в Вест-Пойнте, сыграли огромную роль при планировании операций в европейском театре военных действий.

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После войны Лернер начал занимался торговлей и основал собственный бизнес, попутно написав два шпионских романа и опубликовав личную автобиографию о своей военной службе и борьбе против нацистов. Бывший разведчик также активно поддерживал связь с еврейской общиной и стал известным общественным деятелем в Манхэттене.

В начале апреля пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило о смерти выдающегося разведчика-нелегала, Героя Советского Союза Михаила Васенкова. Он создал и возглавил нелегальную резидентуру на территории Латинской Америки, которая снабжала Москву ценными разведданными о действиях США в регионе.

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Дмитрий Сотак
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