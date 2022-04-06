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Умер выдающийся разведчик-нелегал и Герой Советского Союза Васенков

СВР сообщила о смерти выдающегося разведчика-нелегала Васенкова на 80-м году жизни

Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

Выдающийся разведчик-нелегал, Герой Советского Союза Михаил Васенков умер на 80-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Заслуженный ветеран скончался в ночь на 6 апреля.

Михаил Васенков родился 9 октября 1942 года в семье рабочих из Московской области. В 1968 году он был зачислен в особый резерв КГБ. В совершенстве владел испанским и английским языками. Он создал и возглавил нелегальную резидентуру. С санкции руководства Васенков женился на иностранке.

В 1990 году его удостоили звания Героя Советского Союза, он также был награжден орденами Мужества, Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды.

В 2004 году в звании полковника Васенков ушел в отставку по достижении предельного возраста пребывания на военной службе.

В 2010 году из-за предательства сбежавшего в США экс-разведчика Александра Потеева его схватили американские спецслужбы, когда он находился за рубежом. После двусторонних переговоров в результате обмена Васенков был освобожден.

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Любовь Ширижик
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