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В «Калашникове» рассказали о разработке нового пулемета

Президент концерна «Калашников» Лушников рассказал о проведении ОКР по пулемету РПЛ-20

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Разработка нового ручного пулемета с ленточным боепитанием РПЛ-20 находится на этапе опытно-конструкторских работ (ОКР). Об этом ТАСС сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

«По РПЛ-20 мы находимся на этапе опытно-конструкторских работ. Они ведутся в полном соответствии с графиком», — сообщил президент концерна.

Также он отметил, что после завершения разработки РПЛ-20 в калибре 5,45 на 39 миллиметров концерн приступит к созданию версии под патроны стандарта НАТО.

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В ноябре 2021 года главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что РПЛ-20 может получить версию под патроны 7,62 на 39 миллиметров и 5,56 на 45 миллиметров, которые используют в странах НАТО.

В сентябре 2021 года стало известно, что в России начались испытания опытных образцов ручного пулемета РПЛ-20. Первый прототип пулемета показали на форуме «Армия-2020».

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Даниил Иринин
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