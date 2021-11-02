В России создадут пулемет под патрон НАТО

Российский ручной пулемет РПЛ-20 может получить новую модификацию. Концерн «Калашников» планирует создать версию пулемета под патрон 5,56 на 45 миллиметров, который используется в странах НАТО. Об этом заместитель генерального директора, главный конструктор концерна Сергей Уржумцев рассказал ТАСС.

По его словам, концерн работает над созданием новых модификаций пулемета под патрон 7,62 на 39 миллиметров и 5,56 на 45 миллиметров. Уржумцев подчеркнул, что версии оружия под новые боеприпасы могут заинтересовать иностранных заказчиков.

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Представитель «Калашникова» отметил, что концерн может выйти на международный рынок легких пулеметов. «Россия пока не является поставщиком легких пулеметов, и у "Калашникова" есть возможность выйти на этот очень конкурентный рынок со своей продукцией», — отметил Уржумцев.

Ранее в группе компаний «Калашников» заявили о завершении государственных испытаний снайперской винтовки Чукавина (СВЧ). Оружие заменит в войсках снайперскую винтовку Драгунова (СВД). Испытания винтовки прошли успешно.

В сентябре Сергей Уржумцев рассказал в интервью РИА Новости о начале испытания опытных образцов РПЛ-20. Легкий пулемет с ленточным питанием разрабатывают под патрон калибра 5,45 на 39 миллиметров.