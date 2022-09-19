Выявлена причина появления колец у Сатурна

Science: исследована причина наклона и появления колец у Сатурна

Ученые из Массачусетского технологического института выявили причину появление колец у Сатурна. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Science, ранее у планеты был спутник, который во время столкновения сформировал собой кольца.

Известно, что Сатурн вращается под углом 26,7 градуса относительно плоскости, в которой он вращается вокруг Солнца. Ранее существовала теория, что этот наклон вызван гравитационным взаимодействием с Нептуном, поскольку наклон Сатурна прецессирует с той же скоростью, что и орбита Нептуна.

В новой работе удалось доказать, что, возможно, это две планеты и были когда-то синхронизированы, однако сейчас это не так. Астрономы предположили и смогли доказать, что всему виной один из спутников Сатурна — Chrysalis. Он вращался вокруг планеты-хозяина на протяжении нескольких миллиардов лет, гравитационно влияя на резонанс Сатурна с Нептуном. Однако около 160 миллионов лет назад Chrysalis подошла слишком близко к планете, что разорвало ее на части, и вывело Сатурн из под влияния Нептуна, что привело к формированию наклона. Некоторые частицы погибшего спутника остались на орбите родительской планеты, в результате чего сейчас можно наблюдать характерные кольца.

В июле 2022 года команда специалистов из Калифорнийского университета в Риверсайде объяснила отсутствие колец изо льда у Юпитера.