Российский футболист принял решение выступать за сборную Грузии

Российский футболист «Динамо» Саба Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии

Российский футболист «Динамо» Саба Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии. Об этом сообщается в Telegram-канале московского клуба.

Отмечается, что 20-летний Сазонов был вызван в молодежную сборную Грузии. Команде предстоит два матча: 24 сентября футболисты сыграют с Португалией, а 27 сентября — с Турцией.

Сазонов, имеющий также грузинское гражданство, ранее не вызывался в сборную России. Воспитанник петербургского «Зенита» выступает за основную команду «Динамо» с января 2022 года. Он провел за московский клуб 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.