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Спорт

Российский футболист принял решение выступать за сборную Грузии

Российский футболист «Динамо» Саба Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский футболист «Динамо» Саба Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии. Об этом сообщается в Telegram-канале московского клуба.

Отмечается, что 20-летний Сазонов был вызван в молодежную сборную Грузии. Команде предстоит два матча: 24 сентября футболисты сыграют с Португалией, а 27 сентября — с Турцией.

Сазонов, имеющий также грузинское гражданство, ранее не вызывался в сборную России. Воспитанник петербургского «Зенита» выступает за основную команду «Динамо» с января 2022 года. Он провел за московский клуб 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Дарья Коршунова
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