Требования к стрелковому комплексу с нейросетями скорректируют

В «Калашникове» сообщили о корректировке требований к стрелковому комплексу с нейросетями

Требования к перспективному стрелковому комплексу, который использует нейросети для идентификации целей, скорректируют. Об этом ТАСС сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

«Работа проводится в конфиденциальном режиме. В настоящее время по ходу СВО (специальной военной операции России на Украине — прим. «Ленты.ру») происходит корректировка требований заказчика, так что пока без комментариев», — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос.

В ноябре 2021 года стало известно, что госкорпорация «Ростех» разрабатывает умную насадку на прицел, которая позволит автоматически вводить поправки для точной стрельбы.

В сентябре 2021 года главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что в России началось создание стрелкового комплекса, который сможет автоматизировать процессы идентификации, прицеливания и сопровождения целей. Отдельные элементы системы уже созданы.