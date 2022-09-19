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Требования к стрелковому комплексу с нейросетями скорректируют

В «Калашникове» сообщили о корректировке требований к стрелковому комплексу с нейросетями

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Требования к перспективному стрелковому комплексу, который использует нейросети для идентификации целей, скорректируют. Об этом ТАСС сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

«Работа проводится в конфиденциальном режиме. В настоящее время по ходу СВО (специальной военной операции России на Украинеприм. «Ленты.ру») происходит корректировка требований заказчика, так что пока без комментариев», — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос.

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В ноябре 2021 года стало известно, что госкорпорация «Ростех» разрабатывает умную насадку на прицел, которая позволит автоматически вводить поправки для точной стрельбы.

В сентябре 2021 года главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что в России началось создание стрелкового комплекса, который сможет автоматизировать процессы идентификации, прицеливания и сопровождения целей. Отдельные элементы системы уже созданы.

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Даниил Иринин
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