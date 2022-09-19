Тимати раскритиковал Пугачеву после ее просьбы сделать ее иноагентом вслед за Галкиным

Российский исполнитель Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) прокомментировал просьбу эстрадной певицы Аллы Пугачевой признать ее иноагентом вслед за супругом Максимом Галкиным. Своим мнением рэпер поделился в комментариях под постом артистки в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Музыкант отметил, что Пугачева критиковала свою родину вместе с другими артистами, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине: «Думаю, что поливать помоями свою "любимую" страну и хихикать над ее политрешениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах — это настоящее достоинство и патриотизм!»

Тимати добавил, что певица имела признание в России и получала государственные награды. «Быть излюбленной властью и всю жизнь получать государственные награды, практически собрать "полного кавалера ордена" и споткнуться на неполучении последней степени. Здесь, скорее, правда, о которой не знает читатель», — отметил рэпер.

Исполнитель также упомянул и мужа Пугачевой, ведущего Максима Галкина, заявив о том, что тот стал узнаваем в России благодаря тому, что большую часть жизни проработал на федеральном канале: «"Иноагент" пол своей жизни проработал на федеральном Первом канале, и именно по этой причине его узнала вся "любимая страна". Желаю вам удачи».

Ранее эстрадная певица Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за супругом Максимом Галкиным, которого Минюст включил в реестр физлиц-иностранных агентов.

Авдокат Горгадзе оценил вероятность присвоения артистке статуса иноагента.