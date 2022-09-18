Адвокат оценил вероятность присвоения Алле Пугачевой статуса иноагента

Адвокат Горгадзе не нашел оснований для признания Аллы Пугачевой иноагентом

Порыв российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой признать ее иноагентом эмоционален и носит информационный характер для привлечения внимания. При этом никакого юридического последствия это иметь не будет, считает адвокат Шота Горгадзе. В беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность присвоения знаменитости статуса иноагента.

Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за супругом Максимом Галкиным, которого ранее Минюст включил в реестр физлиц-иностранных агентов. В посте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России). Примадонна заявила, что солидарна с мужем и считает его «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России».

Порыв Аллы Борисовны скорее эмоциональный и преследует получение неких информационных дивидендов, но не имеет под собой никаких юридических оснований Шота Горгадзе адвокат

«Статус иноагента присваивается Минюстом исходя из определенных критерий, а не потому, что человек этого желает или не желает. Ее солидарность с супругом никак не повлияет на ее личный статус иноагента, которого на сегодняшний день нет. И если нет оснований, то по одному ее желанию такой статус, конечно, никто ей не присвоит», — заявил Горгадзе.

Кто такой «иноагент»?

Адвокат объяснил, что статус иноагента носит информационный характер и сообщает о том, что человек спонсируется некими третьими силами, как правило, враждебно настроенными по отношению к России.

«Просто СМИ должны понимать, что такие люди имеют статус иноагента, и нужно это обозначать. Никаких особых изменений в жизни самого человека за этим не последует», — сказал он.

При этом Министерство юстиции учитывает не факт наличия или отсутствия денежных средств, поступаемых из-за рубежа, а просматривает сам источник получения дохода, сообщил адвокат.

Горгадзе также обратил внимание на то, что никаких рисков для имущества иноагента после получения статуса нет. «Если только не было совершено никакого уголовного деяния, связанного с необходимостью конфискации — это коррупционные преступления и возмещение имущественного вреда», — добавил он.

17 сентября Галкин заявил, что не считает себя иноагентом, но будет считать этот статус некой наградой, так как он находится «в компании очень достойных людей». Он добавил, что развернута «беспрецедентная кампания по очернению его имени». Шоумен не готов отказаться от политической сатиры, политического юмора на потребу сегодняшнего дня.

О внесении Галкина в реестр иноагентов стало известно 16 сентября. По данным Министерства юстиции, телеведущий занимается политической деятельностью, получая финансирование с Украины.